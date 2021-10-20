Pandora Papers: близько 80% українців засуджують офшорні рахунки у Зеленського

Цитата

“Про міжнародне розслідування Pandora Papers знають 61,7% українців, хоча з них лише 13,8% стверджують, що достатньо добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що лише щось чули, але не знають деталей. При цьому, для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб найвищі посадові особи в державі і провідні політики володіли офшорними рахунками закордоном. Вважають, що в цьому немає нічого поганого — 15,6%”, — йдеться в результатах опитування.

Деталі

Також зазначається, що незалежно від того, знали чи ні до інтерв’ю респонденти про це розслідування, 56,9% респондентів вірять, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном, а Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, в тому числі через “95 квартал”. Не вірять у цей 22,6% респондентів.

“Серед тих, хто „вперше чує“, 42,3% вірять про причетність В. Зеленського/„95 кварталу“ до офшорних рахунків і виведення коштів (не вірять — 29,4%). Водночас серед добре поінформованих вірять 85,4% (не вірять — 11,6%), а серед тих, хто лише дещо чув — 60,8% (не вірять — 20,3%)”, — інформує КМІС.

Довідка

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування “Слідство.Інфо” за матеріалами Pandora Papers щодо офшорів, які використовував він і його соратники. Він зазначив, що розслідування не містить нічого нового, запевнивши, що відмиванням грошей він не займався.

Контекст

3 жовтня цього року “Слідство.Інфо” оприлюднила свій фільм-розслідування “Офшор 95”, який базується на глобальному витоку документів Pandora Papers.

Зокрема, документи частково підтвердили схему переказування коштів від структур Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.