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Пандемия: СМИ назвали цену американской вакцины против COVID-19 в США и "странах с высоким доходом"

Пандемия: СМИ назвали цену американской вакцины против COVID-19 в США и "странах с высоким доходом"

Киев  •  УНН

 • 22903 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает УНН.

Такую цену, пишет Financial Times, компания установит для США и других стран с “высоким уровнем дохода”.

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.

Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.

Добавим, вчера Трамп подтвердил, что вакцина против COVID-19 будет готова к концу года.

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