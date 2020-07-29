Пандемія: ЗМІ назвали ціну американської вакцини проти COVID-19 у США та "країнах з високим доходом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Американська біотехнологічна компанія Moderna має намір встановити ціну за курс вакцини від COVID-19 на рівні 50-60 доларів, повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані джерела, передає УНН.
Таку ціну, пише Financial Times, компанія встановить для США та інших країн з “високим рівнем доходу”.
Видання зазначає, що ціна, швидше за все, зміниться, так як Moderna оцінила свою вакцину вище, ніж компанії Pfizer і BioNTech, які минулого тижня уклали угоду з владою США на продаж до 600 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, що розробляється ними, за вартістю в 19,5 долара за дозу.
Раніше повідомлялося, що американська біотехнологічна компанія Moderna приступила до третього етапу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Проект вакцини компанії підтримує федеральний уряд США, який виділив майже 500 мільйонів доларів і обрав її в якості однієї з перших для початку широкомасштабних випробувань на людях.
Додамо, вчора Трамп підтвердив, що вакцина проти COVID-19 буде готова до кінця року.