Bloomberg: в мировой экономики заканчиваются сырьевые ресурсы

Детали

Дефицит и скачки цен приближаются к самому высокому уровню за последнее время, вызывая опасения, что мировая экономика будет способствовать инфляции.

Ситуацию усугубляет необычно длинный и постоянно растущий список бедствий, которые потрясли сырьевые товары в последние месяцы. Необычная авария на Суэцком канале задержала мировое судоходство в марте. Засуха нанесла ущерб сельскохозяйственным культурам. В феврале в центральной части США в результате похолодания и массового отключения электроэнергии были остановлены энергетические и нефтехимические предприятия. Менее двух недель назад хакеры заблокировали крупнейший топливопровод в США, в результате чего цены на бензин впервые с 2014 года превысили 3 доллара за галлон. Теперь массовая вспышка COVID-19 в Индии угрожает ее крупнейшим портам.

Индекс потребительских цен в США, не включая продукты питания и топливо, подскочил в апреле по сравнению с предыдущим месяцем на максимум с 1982 года.

Напряженность простирается до глобального производства сырья и может сохраняться, так как наращивать способность производить больше дефицитного - с помощью дополнительного капитала или рабочей силы - медленно и дорого. Цены на пиломатериалы, медь, железную руду и сталь резко выросли в последние месяцы, поскольку поставки сокращаются из-за увеличения спроса со стороны США и Китая, двух крупнейших экономик мира.

Нефть также растет, как и цены на промышленные материалы от пластмасс до резины и химикатов. Растут и расходы на питание. Количество потребляемого пищевого масла, получаемого из плодов масличных пальм, которое больше всего в мире потребляется за последний год, подорожало более чем на 135%, став рекордным показателем. Соевые бобы впервые с 2012 года превысили 16 долларов за бушель. Фьючерсы на кукурузу достигли восьмилетнего максимума, а фьючерсы на пшеницу - самого высокого уровня с 2013 года.

Показатель мировых цен на продовольствие, установленный Организацией Объединенных Наций, рос в течение 11 месяцев, достигнув максимума за последние семь лет. Цены демонстрируют самый продолжительный рост за более чем десятилетие на фоне погодных опасений и массовых закупок урожая в Китае, которые сокращают поставки и угрожают более высокой инфляцией.