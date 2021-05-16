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В Індії тіла померлих від коронавірусу скидають у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. В Індії тіла померлих від коронавірусу скидають у річку Ганг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

В Індії тіла померлих від коронавірусу скидають у річку

Цитата

“Адміністрація має інформацію про те, що тіла тих, хто піддався COVID-19 чи будь-якій іншій хворобі, викидають у річки, а не утилізують за належними ритуалами. Як результат, у багатьох місцях з річок було вилучено тіла”, — заявив вищий державний чиновник Манодж Кумар Сінгх у листі від 14 травня керівникам районів.

Деталі

У записці керівникам районів Сінгх попросив представників сільського рівня забезпечити не кидання трупів у воду і сказав, що уряд штату заплатить бідним сім’ям загиблих 5000 рупій (68 доларів США) кожному для кремації або поховання тіл.

Держава також попросила поліцію патрулювати річки, щоб припинити таку практику.

Додатково

Індія офіційно повідомляє про близько 4000 смертей щодня від цієї хвороби протягом майже двох тижнів, але експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що кількість жертв, ймовірно, набагато більша через погане тестування в сільській місцевості та інші фактори. В Індію прибуло 4000 кисневих концентраторів.

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