Сплеск COVID-19 в Індії: на тлі браку кисню у лікарнях ВООЗ передала країні 4 тис. концентраторів

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21110 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 70203 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 154475 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 188903 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 169630 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164369 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112982 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88778 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 220181 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89737 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 187625 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 220197 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 310762 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 474626 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 457786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 23166 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43799 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48471 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48332 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48743 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Сплеск COVID-19 в Індії: на тлі браку кисню у лікарнях ВООЗ передала країні 4 тис. концентраторів

Київ • УНН

 • 18212 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. В Індію, де майже щодня реєструють нові рекорди із захворюваності COVID-19, прибуло 4000 кисневих концентраторів. Про це повідомляє регіональний офіс ВООЗ, передає УНН.

Сплеск COVID-19 в Індії: на тлі браку кисню у лікарнях ВООЗ передала країні 4 тис. концентраторів

Цитата:

“4000 кисневих концентраторів, підтримуваних ВООЗ, прибули в Делі, Індія, чартерним рейсом 15 травня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними організації, кисневі концентратори будуть доставлені в індійські штати протягом наступних 2-3 днів для підтримки реагування на COVID-19 в країні.

Конекст

Індія потерпає від другої хвилі пандемії COVID-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами. Так, Індія на сьогодні займає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

За даними міністерства охорони здоров’я, в Індії за минулу добу виявили понад 326 тисяч випадків коронавірусу. Померли від хвороби за добу 3890 осіб. Всього з початку пандемії в країні зафіксовано 266 207 летальних випадків.

Лікарні країни зіткнулися з браком кисню, через переповнені крематорії тіла померлих від хвороби масово спалюють просто неба, деяких, за повідомленнями, - навіть викидали у Ганг.

Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.

Раніше Україна оголосила, що як допомогу надасть Індії рідкий медичний кисень, який виготовляють наші заводи, і яким зараз забезпечені повністю українські лікарні. Йдеться не про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах.

4000 @WHO-supported oxygen concentrators and 116 of 128 multipurpose tents arrived in Delhi to support the #COVID19 response in #India. These will be sent to states in need of essential medical supplies.#ACTtogetherNOW pic.twitter.com/DeLozaN9lf

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) May 15, 2021

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94