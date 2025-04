Сплеск COVID-19 в Індії: на тлі браку кисню у лікарнях ВООЗ передала країні 4 тис. концентраторів

Цитата:

“4000 кисневих концентраторів, підтримуваних ВООЗ, прибули в Делі, Індія, чартерним рейсом 15 травня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними організації, кисневі концентратори будуть доставлені в індійські штати протягом наступних 2-3 днів для підтримки реагування на COVID-19 в країні.

Конекст

Індія потерпає від другої хвилі пандемії COVID-19, яка набирає тут обертів найшвидшими у світі темпами. Так, Індія на сьогодні займає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю тих, хто заразився коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США і Бразилії).

За даними міністерства охорони здоров’я, в Індії за минулу добу виявили понад 326 тисяч випадків коронавірусу. Померли від хвороби за добу 3890 осіб. Всього з початку пандемії в країні зафіксовано 266 207 летальних випадків.

Лікарні країни зіткнулися з браком кисню, через переповнені крематорії тіла померлих від хвороби масово спалюють просто неба, деяких, за повідомленнями, - навіть викидали у Ганг.

Ситуація настільки критична, що чимало країн надсилають до Індії допомогу.

Раніше Україна оголосила, що як допомогу надасть Індії рідкий медичний кисень, який виготовляють наші заводи, і яким зараз забезпечені повністю українські лікарні. Йдеться не про кисневі концентратори, які використовуються на первинній ланці медицини або в домашніх умовах.

4000 @WHO-supported oxygen concentrators and 116 of 128 multipurpose tents arrived in Delhi to support the #COVID19 response in #India. These will be sent to states in need of essential medical supplies.#ACTtogetherNOW pic.twitter.com/DeLozaN9lf

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) May 15, 2021