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Всплеск COVID-19 в Индии: на фоне нехватки кислорода в больницах ВОЗ передала стране 4 тыс. концентраторов

Киев • УНН

 • 18212 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Индии, где почти ежедневно регистрируют новые рекорды по заболеваемости COVID-19, прибыло 4000 кислородных концентраторов. Об этом сообщает региональный офис ВОЗ, передает УНН.

Всплеск COVID-19 в Индии: на фоне нехватки кислорода в больницах ВОЗ передала стране 4 тыс. концентраторов

Цитата:

"4000 кислородных концентраторов, поддерживаемых ВОЗ, прибыли в Дели, Индия, чартерным рейсом 15 мая", - говорится в сообщении.

Детали

По данным организации, кислородные концентраторы будут доставлены в индийские штаты в течение следующих 2-3 дней для поддержки реагирования на COVID-19 в стране.

Конекст

Индия страдает от второй волны пандемии COVID-19, которая набирает здесь обороты самыми быстрыми в мире темпами. Так, Индия сегодня занимает второе место в мире (после США) по общему количеству заразившихся коронавирусом и третье место по количеству смертей из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным министерства здравоохранения, в Индии за минувшие сутки обнаружили более 326 000 случаев коронавируса. Умерли от болезни за сутки 3890 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 266 207 летальных случаев.

Больницы страны столкнулись с нехваткой кислорода, из-за переполненных крематориев тела умерших от болезни массово сжигают под открытым небом, некоторых, по сообщениям, - даже выбрасывали в Ганг.

Ситуация настолько критическая, что многие страны направляют в Индии помощь.

Ранее Украина объявила, что в качестве помощи предоставит Индии жидкий медицинский кислород, который изготавливают наши заводы, и которым сейчас обеспечены полностью украинские больницы. Речь идет не о кислородных концентраторах, которые используются на первичном звене медицины или в домашних условиях.

4000 @WHO -supported oxygen concentrators and 116 of 128 multipurpose tents arrived in Delhi to support the # COVID19 response in #India . These will be sent to states in need of essential medical supplies. #ACTtogetherNOW pic.twitter.com/DeLozaN9lf

- WHO South-East Asia (@WHOSEARO) May 15, 2021

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