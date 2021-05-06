Ціни на продовольство у світі ростуть 11-й місяць поспіль - ООН

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Як повідомила FAO, середнє значення індексу продовольчих цін, яке відображає щомісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило в квітні 120,9 пункта, що на 1,7% більше, ніж в березні, і на 30,8% вище показника 2020 року.

Як відзначили в FAO, значення індексу "досягло найвищого рівня з травня 2014 року, проте в номінальному вираженні воно все ще на 12% нижче свого історичного максимуму, досягнутого в лютому 2011 року".

Індекс цін на цукор зріс у порівнянні з минулим місяцем на 3,9% через затримки із збиранням врожаю в Бразилії та шкоди від заморозків у Франції. В організації зазначили, що індекс досяг рівнів, які майже на 60% вище, ніж в квітні 2020 року.

Індекс цін на олію в квітні збільшився на 1,8% "у зв'язку з ростом міжнародних котирувань пальмової олії на тлі побоювань щодо більш повільного, ніж очікувалося, зростання виробництва в основних країнах-експортерах". Ціни на соєву і ріпакову олії продовжили зростати, у той час як вартість соняшникової олії незначно знизилася.

Значення індексу цін на м'ясо зросло на 1,7%, на зернові та на молочні продукти - на 1,2%.

В організації також повідомили, що нові прогнози вказують на зростання світового виробництва пшениці і кукурудзи в майбутньому сезоні.

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