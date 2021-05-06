Цены на продовольствие в мире растут 11-й месяц подряд - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Согласно данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO), в апреле зафиксирован очередной рост мировых цен на продовольствие, которое продолжается уже 11-й месяц. Больше всего выросли цены на сахар, а цены на зерновые начали восстанавливаться, информирует УНН.
Детали
Как сообщила FAO, среднее значение индекса продовольственных цен, которое отражает ежемесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составляло в апреле 120,9 пункта, что на 1,7% больше, чем в марте, и на 30,8% выше показателя 2020 года.
Как отметили в FAO, значение индекса "достигло наивысшего уровня с мая 2014 года, однако в номинальном выражении оно все еще на 12% ниже своего исторического максимума, достигнутого в феврале 2011 года".
Индекс цен на сахар вырос по сравнению с прошлым месяцем на 3,9% из-за задержки с уборкой урожая в Бразилии и вреда от заморозков во Франции. В организации отметили, что индекс достиг уровней, которые почти на 60% выше, чем в апреле 2020 года.
Индекс цен на масло в апреле увеличился на 1,8% "в связи с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных странах-экспортерах". Цены на соевое и рапсовое масла продолжили расти, в то время как стоимость подсолнечного масла незначительно снизилась.
Значение индекса цен на мясо выросло на 1,7%, на зерновые и на молочные продукты - на 1,2%.
В организации также сообщили, что новые прогнозы указывают на рост мирового производства пшеницы и кукурузы в будущем сезоне.
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