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Bloomberg: у світової економіки закінчуються сировинні ресурси

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Рік тому, коли пандемія розоряла країну за країною і держави здригалися, споживачі в паніці купували все підряд. Сьогодні, коли спостерігається повільний спад пандемії, компанії намагаються запастися. Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg: у світової економіки закінчуються сировинні ресурси

Деталі

Дефіцит і скачки цін наближаються до найвищих рівнів за останній час, викликаючи побоювання, що світова економіка буде сприяти інфляції.

Ситуацію погіршує незвично довгий і постійно зростаючий список лих, які потрясли сировинні товари в останні місяці. Незвичайна аварія на Суецькому каналі затримала світове судноплавство в березні. Засуха завдала шкоди сільськогосподарським культурам. У лютому в центральній частині США в результаті похолодання і масового відключення електроенергії були зупинені енергетичні та нафтохімічні підприємства. Менше двох тижнів тому хакери заблокували найбільший паливопровід в США, в результаті чого ціни на бензин вперше з 2014 року перевищили 3 долари за галон. Тепер масовий спалах COVID-19 в Індії загрожує її найбільшим портам.

Індекс споживчих цін в США, який не включає продукти харчування та паливо, підскочив в квітні в порівнянні з попереднім місяцем на максимум з 1982 року.

Напруженість простягається аж до глобального виробництва сировини і може зберігатися, тому що нарощувати здатність виробляти більше дефіцитного - за допомогою додаткового капіталу або робочої сили - повільно і дорого. Ціни на пиломатеріали, мідь, залізну руду і сталь різко зросли в останні місяці, оскільки поставки скорочуються через збільшення попиту з боку США і Китаю, двох найбільших економік світу.

Нафта також зростає в ціні, як і ціни на промислові матеріали від пластмас до гуми і хімікатів. Зростають і витрати на харчування. Кількість споживаного харчового масла, одержуваного з плодів олійних пальм, що найбільше в світі споживається за останній рік, здорожчало більш ніж на 135%, ставши рекордним показником. Соєві боби вперше з 2012 року перевищили 16 доларів за бушель. Ф'ючерси на кукурудзу досягли восьмирічного максимуму, а ф'ючерси на пшеницю - найвищого рівня з 2013 року.

Показник світових цін на продовольство, встановлений Організацією Об'єднаних Націй, що зростав протягом 11 місяців, досягнувши максимуму за останні сім років. Ціни демонструють найтриваліше зростання за більш ніж десятиліття на тлі погодних побоювань і масових закупівель врожаю в Китаї, які скорочують постачання і загрожують більш високою інфляцією.

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