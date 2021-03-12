Пандемия: вручение главной французской кинопермии "Сезар" пройдет по строгому санитарному протоку

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Церемония вручения французской кинопремии Cesar пройдет без зрителей и с соблюдением жесткого санитарного протокола. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV, пишет УНН.

Детали

По его данным, в зале “Олимпия”, в котором вечером в пятницу состоится 46-я церемония, соберутся только номинанты и ведущие. Им не разрешается приезжать с сопровождающими лицами, в том числе с членами семьи. “Чтобы гарантировать отсутствие возможности заражения во время церемонии, гости должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 48 часов до церемонии”, — отмечает телеканал. Кроме того, участникам придется сделать антигенный экспресс-тест по прибытии в кинозал, а также измерить температуру и подписать документ, в котором они заверяют отсутствие у них симптомов заражения коронавирусом.

К журналистам, которым будет разрешен доступ к ковровой дорожке, будет применяться такой же санитарный протокол.

“Эти правила распространяются даже на тех, кто уже сделал прививку от коронавируса, — подчеркнули организаторы. — Победители в этом году также не будут давать интервью при выходе из зала. Они сделают заявление с помощью платформы Zoom”.

Контекст

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 3 894 447 случаев заболевания, 89 077 человек погибли.

Премия Cesar была учреждена в 1975 году французской Академией искусств и технологий кинематографа.

Список номинантов 46-й премии Cesar был объявлен 10 февраля. На приз за лучший фильм претендуют картины “Что мы говорим, что мы делаем” режиссера Эмманюэля Муре (всего 13 номинаций), “Лето 85” Франсуа Озона (12), “Счастливо оставаться” Альбера Дюпонтеля (12), “Антуанетта в Севенне” Кэролайн Виньяль (8) и “Девочки” Себастьена Лифшица (6). Создатели этих фильмов, кроме Виньяль, могут получить награду в номинации “Лучший режиссер”. Лучшей актрисой могут признать Лор Калами (“Антуанетта в Севенне”), Мартин Шевалье и Барбару Зукову (“Ты и я”), Виржини Эфира (“Счастливо оставаться”), Камелию Жордана (“Что мы говорим, что мы делаем”). Среди мужчин-актеров лучшим может стать Сами Буажила (“Сын”), Джонатан Коэн (“Хочу ребенка”), Альбер Дюпонтель (“Счастливо оставаться”), Нильс Шнайдер (“Что мы говорим, что мы делаем”) и Ламбер Вильсон (“Генерал де Голль”).

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