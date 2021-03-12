Пандемія: вручення головної французької кінопермії "Сезар" пройде за суворим санітарним протоколом

Деталі

За його даними, в залі “Олімпія”, в якому ввечері в п’ятницю відбудеться 46-та церемонія, зберуться тільки номінанти та ведучі. Їм не дозволяється приїжджати з супроводжуючими особами, в тому числі з членами сім’ї. “Щоб гарантувати відсутність можливості зараження під час церемонії, гості повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого максимум за 48 годин до церемонії”, — зазначає телеканал. Крім того, учасникам доведеться зробити антигенний експрес-тест після прибуття в кінозал, а також виміряти температуру і підписати документ, в якому вони запевняють відсутність у них симптомів зараження коронавірусом.

До журналістів, яким буде дозволений доступ до килимової доріжки, буде застосовуватися такий же санітарний протокол.

“Ці правила поширюються навіть на тих, хто вже зробив щеплення від коронавірусу, — підкреслили організатори. — Переможці в цьому році також не даватимуть інтерв’ю при виході із залу. Вони зроблять заяву за допомогою платформи Zoom”.

Контекст

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 3 894 447 випадків захворювання, 89 077 людей загинули.

Премія Cesar була заснована в 1975 році французькою Академією мистецтв і технологій кінематографу.

Список номінантів 46-ї премії Cesar було оголошено 10 лютого. На приз за кращий фільм претендують картини “Що ми говоримо, що ми робимо” режисера Еммануеля Муре (всього 13 номінацій), “Літо 85” Франсуа Озона (12), “Щасливо залишатися” Альбера Дюпонтеля (12), “Антуанетта в Севені” Керолайн Віньяль (8) і “Дівчатка” Себастьєн Ліфшиця (6). Творці цих фільмів, крім Віньяль, можуть отримати нагороду в номінації “Кращий режисер”. Кращою акторкою можуть визнати Лор Каламі (“Антуанетта в Севені”), Мартін Шевальє і Барбару Зукову (“Ти і я”), Віржині Ефіра (“Щасливо залишатися”), Камелію Жордана (“Що ми говоримо, що ми робимо”). Серед чоловіків-акторів кращим може стати Самі Буажіла (“Син”), Джонатан Коен (“Хочу дитину”), Альбер Дюпонтель (“Щасливо залишатися”), Нільс Шнайдер (“Що ми говоримо, що ми робимо”) і Ламбер Вільсон (“Генерал де Голль”).