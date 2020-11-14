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Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на утро 14 ноября в России зарегистрировано 22 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, пишет УНН со ссылкой на федеральный штаб по борьбе с вирусом.

"За последние сутки в России выявлено 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5730 (25,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 903 253 лица в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 391 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерло 32 834 человека.

Напомним, по состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,2 млн человек.

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