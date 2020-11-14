Пандемія: в Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на ранок 14 листопада в Росії зареєстровані 22 702 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, пише УНН з посиланням на федеральний штаб по боротьбі з вірусом.
"За останню добу в Росії виявлено 22 702 випадки COVID-19 в 85 регіонах, з них 5 730 (25,2%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, всього в країні наростаючим підсумком виявлено 1 903 253 особи в 85 регіонах.
Також за добу зафіксовано 391 летальний результат. За весь період в Росії від коронавірусу померло 32 834 особи.
Нагадаємо, станом на ранок суботи в світі інфекцією, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,2 млн осіб.