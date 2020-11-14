Пандемія: в Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу

"За останню добу в Росії виявлено 22 702 випадки COVID-19 в 85 регіонах, з них 5 730 (25,2%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, всього в країні наростаючим підсумком виявлено 1 903 253 особи в 85 регіонах.

Також за добу зафіксовано 391 летальний результат. За весь період в Росії від коронавірусу померло 32 834 особи.

Нагадаємо, станом на ранок суботи в світі інфекцією, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,2 млн осіб.