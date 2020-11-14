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Пандемия: в Греции закрыли все школы из-за перегрузки больниц

Пандемия: в Греции закрыли все школы из-за перегрузки больниц

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Греция объявила в субботу о закрытии своих начальных школ и детских садов на фоне всплеска случаев коронавируса, который насытил национальную систему здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на France 24.

"Правительство Греции приняло решение приостановить работу школ до 30 ноября", - говорится в заявлении министра здравоохранения Василиса Кикиласа.

"Закрытие начальных школ было последнее, что мы хотели сделать. Это показатель того, насколько серьезна ситуация", - добавил он.

Средние школы уже закрыты, и все уроки проходят удаленно с понедельника.

Большинство европейских стран сохранили школы открытыми во время второй волны случаев, которые обрушились на континент с сентября, в отличие от марта и апреля, когда они были закрыты во время первых закрытий.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует закрыть школы только как последнее средство.

С конца октября ежедневное количество случаев смерти в Греции увеличилось в четыре раза: за несколько дней было зарегистрировано 50 случаев смерти, в то время как количество случаев инфицирования удвоилось и составило около 3000 случаев в день.

С 1 143 койко-мест в отделениях интенсивной терапии по всей стране в пятницу было занято 830.

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"Ближайшие недели будут крайне критическими", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг в греческом парламенте.

Блокировка началась 7 ноября и продлится до 30 ноября, хотя эксперты предполагают, что она может длиться дольше.

С вечера пятницы по всей Греции введен комендантский час с 21:00 до 5:00.

С начала пандемии в конце февраля в стране с населением 19 миллионов человек произошло 997 случаев смерти и 69 675 случаев заражения, большинство из которых произошло за последние четыре месяца.

Наиболее сильно пострадал северный город Салоники, второй по величине город Греции.

"Система здравоохранения в красном цвете", - предупредил министр здравоохранения Василис Кикилас.

Напомним, на двух фермах норки на севере Греции обнаружили коронавирус.

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