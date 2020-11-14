Пандемія: в Греції закрили всі школи через перенавантаження лікарень

ukru
10:24 • 32260 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 74630 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 91083 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 121676 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 116623 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119719 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121685 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106614 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113333 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92626 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 115560 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 88691 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 103602 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 57356 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 53665 перегляди
Публікації
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 2050 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 121674 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 88691 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116816 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 339305 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 8815 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 24610 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100731 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119604 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119323 перегляди
Актуальне
Пандемія: в Греції закрили всі школи через перенавантаження лікарень

Пандемія: в Греції закрили всі школи через перенавантаження лікарень

Київ • УНН

 • 15285 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Греція оголосила в суботу про закриття своїх початкових шкіл та дитячих садків на тлі сплеску випадків коронавірусу, який наситив національну систему охорони здоров'я, повідомляє УНН із посиланням на France 24.

"Уряд Греції ухвалив рішення призупинити роботу шкіл до 30 листопада", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Василіса Кікіласа.

"Закриття початкових шкіл було останнє, що ми хотіли зробити. Це показник того, наскільки серйозна ситуація", - додав він.

Середні школи вже закриті, і всі уроки проходять віддалено з понеділка.

Більшість європейських країн зберегли школи відкритими під час другої хвилі випадків, які обрушилися на континент з вересня, на відміну від березня і квітня, коли вони були закриті під час перших закриттів.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує закрити школи тільки як останній засіб.

З кінця жовтня щоденна кількість випадків смерті в Греції збільшилася в чотири рази: за кілька днів було зареєстровано 50 випадків смерті, в той час як кількість випадків інфікування подвоїлася і склала близько 3000 випадків на день.

З 1 143 койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні в п'ятницю було зайнято 830.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: у Німеччині лікарі просять про перенесення операцій

"Найближчі тижні будуть вкрай критичними", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в четвер у грецькому парламенті.

Це блокування почалася 7 листопада і триватиме до 30 листопада, хоча експерти припускають, що воно може тривати довше.

З вечора п'ятниці по всій Греції введена комендантська година з 21:00 до 5:00.

З початку пандемії в кінці лютого в країні з населенням 19 мільйонів людей сталося 997 випадків смерті та 69 675 випадків зараження, більшість з яких відбулося за останні чотири місяці.

Найбільш сильно постраждало північне місто Салоніки, друге за величиною місто Греції.

"Система охорони здоров'я в червоному кольорі", - попередив міністр охорони здоров'я Василіс Кікілас.

Нагадаємо, на двох фермах норки на півночі Греції виявили коронавірус.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92