Пандемія: в Греції закрили всі школи через перенавантаження лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Греція оголосила в суботу про закриття своїх початкових шкіл та дитячих садків на тлі сплеску випадків коронавірусу, який наситив національну систему охорони здоров'я, повідомляє УНН із посиланням на France 24.
"Уряд Греції ухвалив рішення призупинити роботу шкіл до 30 листопада", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Василіса Кікіласа.
"Закриття початкових шкіл було останнє, що ми хотіли зробити. Це показник того, наскільки серйозна ситуація", - додав він.
Середні школи вже закриті, і всі уроки проходять віддалено з понеділка.
Більшість європейських країн зберегли школи відкритими під час другої хвилі випадків, які обрушилися на континент з вересня, на відміну від березня і квітня, коли вони були закриті під час перших закриттів.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує закрити школи тільки як останній засіб.
З кінця жовтня щоденна кількість випадків смерті в Греції збільшилася в чотири рази: за кілька днів було зареєстровано 50 випадків смерті, в той час як кількість випадків інфікування подвоїлася і склала близько 3000 випадків на день.
З 1 143 койко-місць у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні в п'ятницю було зайнято 830.
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"Найближчі тижні будуть вкрай критичними", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в четвер у грецькому парламенті.
Це блокування почалася 7 листопада і триватиме до 30 листопада, хоча експерти припускають, що воно може тривати довше.
З вечора п'ятниці по всій Греції введена комендантська година з 21:00 до 5:00.
З початку пандемії в кінці лютого в країні з населенням 19 мільйонів людей сталося 997 випадків смерті та 69 675 випадків зараження, більшість з яких відбулося за останні чотири місяці.
Найбільш сильно постраждало північне місто Салоніки, друге за величиною місто Греції.
"Система охорони здоров'я в червоному кольорі", - попередив міністр охорони здоров'я Василіс Кікілас.
Нагадаємо, на двох фермах норки на півночі Греції виявили коронавірус.