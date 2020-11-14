У Греції на фермах у норок виявили коронавірус

За його словами, штам COVID-19, виявлений у норки в Греції, не мутував від того, що був виявлений у людей. Селекціонер однієї з ферм у північному регіоні Козані також пройшов позитивний тест на коронавірус, і проводились тести робітників.

Зазначається, що виробництво хутра є важливою галуззю промисловості Козані та сусідньої Касторії, де розташована друга ферма норок, у яких виявили коронавірус. Популяція норки в Греції оцінюється в сотні тисяч, а експорт хутра приносить близько 60-70 мільйонів євро на рік.

“Це завдало чергового удару 800 сім’ям, які живуть із цього сектору в регіоні”, — заявив глава грецької федерації хутра в Козані Димитріс Космідіс.

Як повідомляв УНН, Данія — найбільший світовий виробник хутра норки. Популяція цих хижаків у країні становила близько 15-17 мільйонів. Відтоді, як уряд 4 листопада оголосив, що норок слід знищувати, близько 2,5 мільйонів тварин були вбиті. Крім Данії, заражені новим коронавірусом норки виявлені ще в п’яти країнах: Іспанії, Італії, США, Нідерландах і Швеції. Ізраїль опинився під загрозою стати черговою країною, що постраждала від штаму коронавірусу, що мутував, розповсюджуваного норкою.