ВООЗ: коронавірус у норок виявлений на фермах у шести країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Крім Данії, заражені новим коронавірусом норки виявлені ще в п’яти країнах: Іспанії, Італії, США, Нідерландах і Швеції, повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зазначає УНН.
У всіх випадках, вважають у ВООЗ, вірус передався тваринам від людей. Однак, вказує Всесвітня організація охорони здоров’я, існує ймовірність і зворотної передачі.
ВООЗ рекомендує посилити контроль над місцями скупчення тварин, в першу чергу, над звіроферми з норками, дотримуватися всіх заходів біозахисту і продовжувати дослідження мутацій вірусу у норок, про який повідомили данські дослідники.
Нагадаємо, влада Данії 5 листопада оголосила, що знищить норок на всіх звірофермах країни після того, як у тварин був виявлений після мутації вірус COVID-19. Йдеться приблизно про п’ять мільйонів норок. Данія — найбільший в світі постачальник хутра норки.
Раніше було відомо про інфікованих коронавірусом норок на фермах в Іспанії та Нідерландах. В цілому в цих країнах були знищені понад 110 тисяч норок.
Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтримує контакти з фахівцями в Данії та інших країнах, вивчаючи обставини передачі нового коронавірусу від норок до людини і прагнучи запобігти поширенню інфекції.