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ВОЗ: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах

ВОЗ: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Помимо Дании, зараженные новым коронавирусом норки обнаружены еще в пяти странах: Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечает УНН.

Во всех случаях, считают в ВОЗ, вирус передался животным от людей. Однако, указывает Всемирная организация здравоохранения, существует вероятность и обратной передачи.

ВОЗ рекомендует усилить контроль над местами скопления животных, в первую очередь, над зверофермами с норками, соблюдать все меры биозащиты и продолжать исследование мутаций вируса у норок, о котором сообщили датские исследователи.

Напомним, власти Дании 5 ноября объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны после того, как у животных был обнаружен мутировавший вирус COVID-19. Речь идет примерно о пяти миллионах норок. Дания — крупнейший в мире поставщик меха норки.

Ранее было известно о заразившихся коронавирусом норках на фермах в Испании и Нидерландах. В общей сложности в этих странах были уничтожены более 110 тысяч норок.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает контакты со специалистами в Дании и других странах, изучая обстоятельства передачи нового коронавируса от норок к человеку и стремясь предотвратить распространение инфекции.

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