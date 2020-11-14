В Греции на фермах у норок обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На двух фермах норки на севере Греции обнаружили коронавирус. Об этом со ссылкой на представителя Министерства сельского хозяйства Греции пишет Reuters, передает УНН.
По его словам, штамм COVID-19, обнаруженный у норки в Греции, не мутировал от того, что был обнаружен у людей. Селекционер одной из ферм в северном регионе Козани прошел положительный тест на коронавирус, и проводились тесты рабочих.
Отмечается, что производство меха является важной отраслью промышленности Козани и соседней Кастории, где расположена вторая ферма норок, у которых обнаружили коронавирус. Популяция норки в Греции оценивается в сотни тысяч, а экспорт меха приносит около 60-70 млн евро в год.
“Это нанесло очередной удар 800 семьям, живущим с этого сектора в регионе”, — заявил глава греческой федерации меха в Козани Димитрис Космидис.
Как сообщал УНН, Дания — крупнейший мировой производитель меха норки. Популяция этих хищников в стране составляла около 15-17 миллионов. С тех пор, как правительство 4 ноября объявило, что норок следует уничтожать, около 2,5 млн животных были убиты. Кроме Дании, зараженные новым коронавирусом норки обнаружены еще в пяти странах: Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции. Израиль оказался под угрозой стать очередной страной, пострадавшей от штамма коронавируса, мутировавшего, распространяемого норкой.