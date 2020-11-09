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Ізраїль під загрозою стати сьомою країною, ураженою "коронавірусом-мутантом"

Ізраїль під загрозою стати сьомою країною, ураженою "коронавірусом-мутантом"

Київ • УНН

 • 32475 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Ізраїль опинився під загрозою стати сьомою країною, що постраждала від штаму коронавірусу, що мутував, розповсюджуваного норкою. Про це пише The Jerusalem Post, передає УНН.

"У трьох ізраїльтян, які повернулися з Данії, було підтверджено інфікування новим коронавірусом, і можливо, вони були інфіковані новим штамом, виявленим серед норок в країні недавно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, троє ізраїльтян повернулися з Данії протягом останніх декількох днів, і згодом було підтверджено, що вони інфіковані вірусом. Міністерство охорони здоров'я країни проводить генетичне секвенування зразків від цих трьох осіб, щоб перевірити, яким штамом вони були інфіковані.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю пояснило, що вони проводять тести з метою забезпечення безпеки, хоча підтверджено, що тільки невелика кількість людей є носіями нового мутованого штаму, і ймовірність того, що пацієнт, який є носієм інфекції, приїде до Ізраїлю, невисокий.

Новий штам може мати понижену чутливість до антитіл, що може вплинути на майбутні вакцини, хоча дослідження для підтвердження цього все ще проводяться.

Раніше у ВООЗ заявили, що крім Данії, заражені новим коронавірусом норки виявлені ще в п’яти країнах: Іспанії, Італії, США, Нідерландах і Швеції.

Нагадаємо, влада Данії 5 листопада оголосила, що знищить норок на всіх звірофермах країни після того, як у тварин був виявлений після мутації вірус COVID-19. Йдеться приблизно про 15-17 мільйонів норок. Данія — найбільший в світі постачальник хутра норки.

Додамо, що ВООЗ підтримує контакти з фахівцями в Данії та інших країнах, вивчаючи обставини передачі нового коронавірусу від норок до людини і прагнучи запобігти поширенню інфекції.

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