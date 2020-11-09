Израиль под угрозой стать седьмой страной, пораженной "коронавирусом-мутантом"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Израиль оказался под угрозой стать седьмой страной, пострадавшей от мутировавшего штамма коронавируса, распространяемого норкой. Об этом пишет The Jerusalem Post, передает УНН.
"У трех израильтян, вернувшихся из Дании, было подтверждено инфицирование новым коронавирусом, и возможно, они были инфицированы новым штаммом, обнаруженным среди норок в стране недавно", - говорится в сообщении.
Как указано, трое израильтян вернулись из Дании в течении последних нескольких дней, и впоследствии было подтверждено, что они инфицированы вирусом. Министерство здравоохранения страны проводит генетическое секвенирование образцов от этих трех человек, чтобы проверить, каким штаммом они были инфицированы.
Министерство здравоохранения Израиля пояснило, что они проводят тесты в целях безопасности, хотя подтверждено, что только небольшое количество людей являются носителями нового мутировавшего штамма, и вероятность того, что пациент, являющийся носителем инфекции, приедет в Израиль, невысок.
Новый штамм может иметь пониженную чувствительность к антителам, что может повлиять на будущие вакцины, хотя исследования для подтверждения этого все еще проводятся.
Ранее в ВОЗ заявили, что кроме Дании, зараженные новым коронавирусом норки обнаружены еще в пяти странах: Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.
Напомним, власти Дании 5 ноября объявили, что уничтожат норок на всех зверофермах страны после того, как у животных был обнаружен мутировавший вирус COVID-19. Речь идет примерно о 15-17 миллионах норок. Дания - крупнейший в мире поставщик меха норки.
Добавим, что ВОЗ поддерживает контакты со специалистами Дании и других странах, изучая обстоятельства передачи нового коронавируса от норок к человеку и стремясь предотвратить распространение инфекции.