На півночі Данії запроваджують жорсткий карантин через "коронавірус-мутант"

Фредеріксен оголосила про особливі обмеження для більш ніж 280 тисяч людей на півночі Данії після того, як у людей була виявлена ​​мутація нового коронавірусу, пов'язана з норковими фермами.

Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

"З сьогоднішнього дня (5 листопада - ред.) громадянам семи районів Північної Ютландії настійно рекомендується залишатися в своїх районах, щоб запобігти поширенню інфекції", - сказала Фредеріксен.

При цьому вона додала, що людям було наказано не їздити туди, у той час як бари і ресторани у регіоні також будуть закриті. Також вказано, що громадський транспорт в регіоні зупинять.

Школярі в семи муніципалітетах, які навчаються в класах з п'ятого по восьмий, будуть відправлені додому і будуть відвідувати уроки віддалено. Навчання молоді, включаючи іспити, буде проводитися повністю онлайн, а кількість відвідувачів вищих навчальних закладів, таких як університети, скоротиться на 50 відсотків.

Культурні і спортивні об'єкти, такі як тренажерні зали, басейни, парки розваг, зоопарки, театри, музеї, бібліотеки і кінотеатри, будуть закриті, хоча залишаться відкритими майданчики для занять спортом.

Регіональний орган охорони здоров'я заявив, що готується провести масове тестування 280 тісяч жителів постраждалих районів на наявність коронавірусу.

Данія, найбільший в світі експортер хутра норки, висловила стурбованість у середу, оголосивши про забій всієї норки в країні - від 15 до 17 мільйонів, які живуть на 1080 ферм - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Мутація вже виявлена ​​у 214 осіб - з початку червня до середини жовтня. Про це йдеться в записці Statens Serum Institut, яку цитує видання Berlingske.

"200 людей інфіковані в північному регіоні, а ще 14 інфіковані за межами Північної Ютландії", - йдеться у повідомленні.