На севере Дании вводят жесткий карантин из-за "коронавируса-мутанта"

Фредериксен объявила об особых ограничениях для более чем 280 тысяч человек на севере Дании после того, как у людей была обнаружена мутация нового коронавируса, связанная с норковыми фермами.

Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

"С сегодняшнего дня (5 ноября - ред.) гражданам семи районов Северной Ютландии настоятельно рекомендуется оставаться в своих районах, чтобы предотвратить распространение инфекции", - сказала Фредериксен.

При этом она добавила, что людям было приказано не ездить туда, в то время как бары и рестораны в регионе также будут закрыты. Также указано, что общественный транспорт в регионе остановят.

Школьники в семи муниципалитетах, которые учатся в классах с пятого по восьмой, будут отправлены домой и будут посещать уроки удаленно. Обучение молодежи, включая экзамены, будет проводиться полностью онлайн, а количество посетителей высших учебных заведений, таких как университеты, сократится на 50 процентов.

Культурные и спортивные объекты, такие как тренажерные залы, бассейны, парки развлечений, зоопарки, театры, музеи, библиотеки и кинотеатры, будут закрыты, хотя останутся открытыми площадки для занятий спортом.

Региональный орган здравоохранения заявил, что готовится провести массовое тестирование 280 тисяч жителей пострадавших районов на наличие коронавируса.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, выразила обеспокоенность в среду, объявив о забое всей норки в стране - от 15 до 17 млн особей, живущих на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Мутация уже обнаружена у 214 человек - с начала июня до середины октября. Об этом говорится в записке Statens Serum Institut, которую цитирует издание Berlingske.

"200 человек инфицированы в северном регионе, а еще 14 инфицированы за пределами Северной Ютландии", - говорится в сообщении.