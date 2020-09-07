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Пандемия: в РФ четвертые сутки фиксируют рост случаев COVID-19, всего более 1 млн 30 тысяч инфицированных

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 185, общее количество инфицированных достигло 1 030 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, отмечает УНН.

Пандемия: в РФ четвертые сутки фиксируют рост случаев COVID-19, всего более 1 млн 30 тысяч инфицированных

Согласно данным штаба, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.

Таким образом, специалисты четвертый день подряд выявляют в России более 5 тысяч заразившихся коронавирусом. Но пока это не приводит к серьезному росту так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, следует из подсчетов федерального агентства ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Чеченской республике, Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Ненецком АО, Тульской и Курской областях (по 0,3%), сообщили в штабе.

В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 196 — в Санкт-Петербурге, 166 — в Московской области, по 151 — в Ростовской и Нижегородской областях.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 169 542 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 2 328, всего уже выздоровели 843 277 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,8% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 882 пациента в Москве, 174 — в Волгоградской области, 124 — в Ханты-Мансийском АО, 119 — в Московской области, 65 — в Санкт-Петербурге.

Число активных случаев практически не меняется: за первую неделю сентября, несмотря на рост числа выявляемых случаев, оно возросло на 786, до 169 542. Это примерно соответствует показателям начала мая.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 51, что является минимумом с 27 апреля. Всего из-за коронавируса умер 17 871 человек, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 14 летальных исходов в Москве, 5 — в Омской области, по 3 — в Республике Дагестан, Красноярском крае и Нижегородской области, еще в 17 регионах число умерших не превышало 2.

Из-за особенностей учета в воскресенье и понедельник число умерших всегда заметно меньше, чем в остальные дни. В целом за первую неделю сентября в России зарегистрировали 695 смертей из-за новой инфекции против 728 в последнюю неделю августа (снижение на 4,5%).

Отметим, что российские ведомства учитывают в статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя:

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