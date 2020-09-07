Пандемія: у РФ четверту добу фіксують зростання випадків COVID-19, загалом понад 1 млн 30 тисяч інфікованих

Згідно з даними штабу, добове зростання 23 дні не перевищує 0,5%.

Таким чином, фахівці четвертий день поспіль виявляють в Росії більше 5 тисяч інфікованих коронавірусом. Але поки це не призводить до серйозного зростання так званих активних випадків зараження, тобто пацієнтів, які хворіють прямо зараз, випливає з підрахунків федерального агентства ТАСС на основі даних федерального оперативного штабу.

Найменші темпи приросту за добу зафіксовано в Чукотському АО (0%), Чеченській республіці, Московській і Смоленській областях (по 0,2%), Москві, Ямало-Ненецькому АО, Камчатському краї, Ненецькому АО, Тульській і Курській областях (по 0, 3%), повідомили в штабі.

Зокрема, нові 690 випадків виявлено в Москві, 196 — в Санкт-Петербурзі, 166 — в Московській області, по 151 — в Ростовській і Нижегородській областях.

Всього в даний час в РФ продовжують лікування 169 542 особи.

Кількість одужалих пацієнтів, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася в Росії за добу на 2 328, всього вже одужали 843 277 осіб. Згідно з даними штабу, частка одужалих становить близько 81,8% від загальної кількості інфікованих в РФ.

Зокрема, за добу було виписано 882 пацієнта в Москві, 174 — у Волгоградській області, 124 — в Ханти-Мансійському АО, 119 — в Московській області, 65 — в Санкт-Петербурзі.

Кількість активних випадків практично не змінюється: за перший тиждень вересня, незважаючи на зростання кількості виявлених випадків, воно зросло на 786, до 169 542. Це приблизно відповідає показникам початку травня.

Кількість смертей через коронавірус збільшилася в Росії за добу на 51, що є мінімумом з 27 квітня. Всього через коронавірус померла 17 871 особа, що складає 1,74% від всіх інфікованих у Росії.

За добу було зареєстровано 14 летальних випадків в Москві, 5 — в Омській області, по 3 — у Республіці Дагестан, Красноярському краї і Нижегородській області, ще в 17 регіонах кількість померлих не перевищувала 2.

Через особливості обліку в неділю і понеділок кількість померлих завжди помітно менше, ніж в інші дні. В цілому за перший тиждень вересня в Росії зареєстрували 695 смертей через нову інфекції проти 728 в останній тиждень серпня (зниження на 4,5%).

Відзначимо, що російські відомства враховують в статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя: