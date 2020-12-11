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Пандемия: в Латвии от COVID-19 умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Пандемия: в Латвии от COVID-19 умер культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер на 60-м году жизни от осложнений от коронавируса в Латвии. Об этом местному агентству Delfi рассказал президент “Артдокфеста” Виталий Манский, пишет УНН.

В беседе с Meduza Манский сказал, что смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

О смерти режиссера также сообщил в Facebook киновед Вячеслав Шмыров.

По информации агентства, которую оно приводит со ссылкой на режиссера Виталия Манского, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря Ким Ки Дук не выходил на связь. В ночь на 11 декабря он умер в больнице от осложнений в связи с заболеванием коронавирусом.

По данным Delfi, Ким Ки Дук намеревался приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство в Латвии. После того, как режиссер не явился на назначенную встречу, коллеги начали искать его, уточняя информацию в латвийских больницах. Из-за строгих правил по защите личных данных этот поиск был затруднен.

Справка: Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года в Южной Корее. В начале 90-х он изучал изящные искусства в Париже, а в 1993 году получил награду Института сценаристов за лучший сценарий к фильму “Художник и преступник, приговоренный к смерти”. За свою карьеру в качестве кинорежиссера он получил множество наград, включая главный приз Венецианского кинофестиваля в 2012 году за ленту “Пьета”, четыре награды Венецианского кинофестиваля в 2004 году за фильм “Пустой дом”, приз Берлинского международного кинофестиваля в 2004 году за лучшую режиссуру за ленту “Весна, лето, осень, зима... и снова весна”.

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