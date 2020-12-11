Пандемія: у Латвії від COVID-19 помер культовий південнокорейський режисер Кім Кі Дук

У бесіді з Meduza Манський сказав, що смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дарина Крутова.

Про смерть режисера також повідомив в Facebook кінознавець В’ячеслав Шмиров.

За інформацією агентства, яку воно наводить з посиланням на режисера Віталія Манського, Кім Кі Дук прибув до Латвії 20 листопада. З 5 грудня Кім Кі Дук не виходив на зв’язок. У ніч на 11 грудня він помер в лікарні від ускладнень у зв’язку із захворюванням коронавірусом.

За даними Delfi, Кім Кі Дук мав намір придбати будинок в Юрмалі і оформити посвідку на проживання в Латвії. Після того, як режисер не з’явився на призначену зустріч, колеги почали шукати його, уточнюючи інформацію в латвійських лікарнях. Через суворі правила щодо захисту особистих даних цей пошук був ускладнений.

Довідка: Кім Кі Дук народився 20 грудня 1960 року в Південній Кореї. На початку 90-х він вивчав витончені мистецтва в Парижі, а в 1993 році отримав нагороду Інституту сценаристів за кращий сценарій до фільму “Художник і злочинець, засуджений до смерті”. За свою кар’єру в якості кінорежисера він отримав безліч нагород, включаючи головний приз Венеціанського кінофестивалю в 2012 році за стрічку “П’єта”, чотири нагороди Венеціанського кінофестивалю в 2004 році за фільм “Порожній будинок”, приз Берлінського міжнародного кінофестивалю в 2004 році за кращу режисуру за стрічку “Весна, літо, осінь, зима ... і знову весна”.