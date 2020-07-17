Пандемия: в китайском городе Урумчи отменили почти все рейсы - у 24-летней девушки обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Более 500 рейсов отменены в пятницу в аэропорту города Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай) после выявления в регионе одного случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные китайского сервиса “Ханбань гуаньцзя”, предоставляющего информацию о гражданском авиасообщении, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
По его данным, по состоянию на 09:15 пятницы (04:15 по киевскому времени) было отменено 522 рейса из 588 запланированных.
Коронавирус был выявлен у 24-летней девушки, проживающей в городе Урумчи. 10 июля она была доставлена в больницу по причине боли в горле. 14 июля у нее появились головная боль и высокая температура, 15 июля тест на коронавирус дал положительный результат. При обследовании контактировавших с девушкой лиц было выявлено три бессимптомных носителя инфекции.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. За все время в КНР было выявлено более 83,6 тыс. случаев заражения, свыше 4,6 тыс. человек умерли.