Пандемія: у китайському місті Урумчі скасовані практично усі рейси - у 24-річної дівчини виявили COVID-19

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Більше 500 рейсів скасовані в п’ятницю в аеропорту міста Урумчі (адміністративний центр Сіньцзян-Уйгурського автономного району, Північно-Західний Китай) після виявлення в регіоні одного випадку зараження коронавірусом. Про це свідчать дані китайського сервісу “Ханбань гуаньцзя”, який надає інформацію про цивільне авіасполученні, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

За його даними, станом на 09:15 п’ятниці (4:15 за київським часом) було скасовано 522 рейси з 588 запланованих.

Коронавірус був виявлений у 24-річної дівчини, яка мешкає в місті Урумчі. 10 липня вона була доставлена в лікарню через болі в горлі. 14 липня у неї з’явилися головний біль і висока температура, 15 липня тест на коронавірус дав позитивний результат. При обстеженні осіб, які контактували з дівчиною, було виявлено три безсимптомних носія інфекції.

Спалах захворювання, яке викликається коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і згодом поширився на більшість країн. За весь час в КНР було виявлено понад 83,6 тис. випадків зараження, понад 4,6 тис. людей померли.

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