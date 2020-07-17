Пандемія: у китайському місті Урумчі скасовані практично усі рейси - у 24-річної дівчини виявили COVID-19

За його даними, станом на 09:15 п’ятниці (4:15 за київським часом) було скасовано 522 рейси з 588 запланованих.

Коронавірус був виявлений у 24-річної дівчини, яка мешкає в місті Урумчі. 10 липня вона була доставлена в лікарню через болі в горлі. 14 липня у неї з’явилися головний біль і висока температура, 15 липня тест на коронавірус дав позитивний результат. При обстеженні осіб, які контактували з дівчиною, було виявлено три безсимптомних носія інфекції.

Спалах захворювання, яке викликається коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і згодом поширився на більшість країн. За весь час в КНР було виявлено понад 83,6 тис. випадків зараження, понад 4,6 тис. людей померли.