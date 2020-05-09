Пандемия: Роспотребнадзор опубликовал план выхода РФ из карантина, вызванного COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапной отмены карантина в Российской Федерации, отмечает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.
Первый:
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- Возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, “исключающие одномоментный контакт большого числа людей”
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- Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе
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Второй:
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- Открываются большие торговые точки и “отдельные образовательные организации”
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- Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно
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Третий:
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- Открываются гостиницы и все без исключения образовательные учреждения
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- Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля
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- На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.
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В России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, вводят с конца марта 2020 года. В большинстве регионов людям можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, а также чтобы выгулять собаку и вынести мусор.
С апреля в Москве и некоторых крупных городах действует пропускной режим. С мая в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, нужно обязательно носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах.
По последним данным в РФ - 187 859 случаев COVID-19, 1723 из них - летальные.