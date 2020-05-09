Пандемия: Роспотребнадзор опубликовал план выхода РФ из карантина, вызванного COVID-19

Для каждого региона время, за которое он отменит ограничения, будет индивидуальным. В документе ведомства есть методика оценки, готов ли регион переходить от одного этапа к другому. Таких этапов будет три.

Первый:



Возобновляют работу небольшие непродовольственные магазины; возвращаются услуги, “исключающие одномоментный контакт большого числа людей”



Можно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе



Второй:



Открываются большие торговые точки и “отдельные образовательные организации”



Сохраняется ограничение на количество людей, которые могут находиться в одном помещении одновременно



Третий:



Открываются гостиницы и все без исключения образовательные учреждения



Полностью возвращается к работе сфера услуг и торговля



На каждом из них люди из группы риска не должны без необходимости выходить из дома. Кроме того, сохраняется требование носить маски при любом выходе на улицу, в магазин, при поездках в транспорте.



В России ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, вводят с конца марта 2020 года. В большинстве регионов людям можно выходить из дома только за продуктами, в аптеку, а также чтобы выгулять собаку и вынести мусор.

С апреля в Москве и некоторых крупных городах действует пропускной режим. С мая в нескольких субъектах РФ, в том числе в Москве, нужно обязательно носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах.

По последним данным в РФ - 187 859 случаев COVID-19, 1723 из них - летальные.