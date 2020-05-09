Пандемія: Роспотребнадзор опублікував план виходу РФ з карантину, викликаного COVID-19

Для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним. У документі відомства є методика оцінки, чи готовий регіон переходити від одного етапу до іншого. Таких етапів буде три.

Перший:



Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини; повертаються послуги, які “виключають одномоментний контакт великого числа людей”



Можна гуляти і займатися спортом на відкритому повітрі



Другий:



Відкриваються великі торгові точки і “окремі освітні організації”



Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно



Третій:



Відкриваються готелі і усі без винятку навчальні заклади



Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля



На кожному з них люди з групи ризику не повинні без необхідності виходити з дому. Крім того, зберігається вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті.



У Росії обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусної інфекції, вводять з кінця березня 2020 року. У більшості регіонів людям можна виходити з дому тільки за продуктами, в аптеку, а також щоб вигуляти собаку і винести сміття.

З квітня в Москві і деяких великих містах діє пропускний режим. З травня в декількох суб’єктах РФ, в тому числі в Москві, потрібно обов’язково носити захисні маски в громадському транспорті і в магазинах.

За останніми даними в РФ — 187 859 випадків COVID-19, 1 723 з них — летальні.