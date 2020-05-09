Пандемія: Роспотребнадзор опублікував план виходу РФ з карантину, викликаного COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Роспотребнадзор опублікував рекомендації для поетапного скасування карантину в Російській Федерації, зазначає УНН з посиланням на сайт відомства.
Для кожного регіону час, за яке він скасує обмеження, буде індивідуальним. У документі відомства є методика оцінки, чи готовий регіон переходити від одного етапу до іншого. Таких етапів буде три.
Перший:
-
- Відновлюють роботу невеликі непродовольчі магазини; повертаються послуги, які “виключають одномоментний контакт великого числа людей”
-
- Можна гуляти і займатися спортом на відкритому повітрі
-
Другий:
-
- Відкриваються великі торгові точки і “окремі освітні організації”
-
- Зберігається обмеження на кількість людей, які можуть перебувати в одному приміщенні одночасно
-
Третій:
-
- Відкриваються готелі і усі без винятку навчальні заклади
-
- Повністю повертається до роботи сфера послуг і торгівля
-
- На кожному з них люди з групи ризику не повинні без необхідності виходити з дому. Крім того, зберігається вимога носити маски при будь-якому виході на вулицю, в магазин, при поїздках в транспорті.
-
У Росії обмеження, пов’язані з епідемією коронавірусної інфекції, вводять з кінця березня 2020 року. У більшості регіонів людям можна виходити з дому тільки за продуктами, в аптеку, а також щоб вигуляти собаку і винести сміття.
З квітня в Москві і деяких великих містах діє пропускний режим. З травня в декількох суб’єктах РФ, в тому числі в Москві, потрібно обов’язково носити захисні маски в громадському транспорті і в магазинах.
За останніми даними в РФ — 187 859 випадків COVID-19, 1 723 з них — летальні.