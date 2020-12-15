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Пандемия: регулятор США подтвердил безопасность вакцины против COVID-19 от Moderna

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) признало вакцину американского производителя Moderna достаточно эффективной и безопасной для регистрации по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте регулятора, пишет УНН.

Пандемия: регулятор США подтвердил безопасность вакцины против COVID-19 от Moderna

В ранее опубликованном пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса нового типа превышает 94%. В исследовании препарата приняли участие 30 тыс. человек. “(Проверка вакцины) не вызвала каких-либо новых опасений относительно ее безопасности... FDA установило, что заявитель предоставил надлежащую информацию, подтверждающую качество вакцины и соответствие требованиям для регистрации продукта”, — указано в документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на четверг.

11 декабря FDA одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале — 100 млн.

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