Пандемия: регулятор США подтвердил безопасность вакцины против COVID-19 от Moderna

В ранее опубликованном пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса нового типа превышает 94%. В исследовании препарата приняли участие 30 тыс. человек. “(Проверка вакцины) не вызвала каких-либо новых опасений относительно ее безопасности... FDA установило, что заявитель предоставил надлежащую информацию, подтверждающую качество вакцины и соответствие требованиям для регистрации продукта”, — указано в документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на четверг.

11 декабря FDA одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

В понедельник в США началось применение препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале — 100 млн.