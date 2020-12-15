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Пандемія: регулятор США підтвердив безпеку вакцини проти COVID-19 від Moderna

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США (FDA) визнало вакцину американського виробника Moderna досить ефективною і безпечною для реєстрації за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах. Про це йдеться в документі, опублікованому у вівторок на сайті регулятора, пише УНН.

Пандемія: регулятор США підтвердив безпеку вакцини проти COVID-19 від Moderna

У раніше опублікованому прес-релізі компанія заявила, що ефективність її вакцини проти коронавірусу нового типу перевищує 94%. У дослідженні препарату взяли участь 30 тис. осіб. “(Перевірка вакцини) не викликала будь-яких нових побоювань щодо її безпеки... FDA встановило, що заявник надав належну інформацію, яка підтверджує якість вакцини та відповідність вимогам для реєстрації продукту”, — зазначено в документі, підготовленому до засідання FDA, яке заплановано на четвер.

11 грудня FDA схвалило вакцину, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech.

У понеділок в США почалося застосування препарату. Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар висловив сподівання, що до кінця місяця близько 20 млн американців отримають вакцину, до кінця січня кількість проведених вакцинацій досягне 50 млн, а в лютому — 100 млн.

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