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Пандемия: премьер Ирландии поддержал отставку еврокомиссара, нарушившего карантинные нормы

Киев • УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Решение еврокомиссара по торговле Фила Хогана об отставке является верным шагом в свете событий прошлой недели. Об этом сообщил в официальном заявлении, распространенном в среду, глава правительства Ирландии Михол Мартин, пишет УНН со ссылкой на издание The Irish Times.

Пандемия: премьер Ирландии поддержал отставку еврокомиссара, нарушившего карантинные нормы

Ранее в среду представитель Ирландии в Еврокомиссии, курирующий вопросы торговли, объявил о своем решении оставить пост. Хоган пояснил, что противоречия, возникшие в результате его недавней частной поездки в Ирландию в условиях карантинных ограничений “поставили бы под вопрос его работу на европейском посту в предстоящие месяцы”.

“Мы понимаем, что это было сложным персональным решением, однако считаем, его верным шагом в свете событий прошлой недели”, — указал в заявлении премьер Ирландии и отметил отличную работу Хогана “на службе интересов Ирландии и Европы”. Мартин добавил также, что ответственность за соблюдение правил карантина касается всех граждан без исключения.

Хоган стал фигурантом крупного скандала, получившего в ирландской прессе название “Гольфгейт”. Еврокомиссар принял участие в гала-ужине парламентского гольф-клуба, который состоялся 19 августа в городке Клифден в Ирландии. Мероприятие, в котором принял участие 81 человек, грубо нарушило правила карантина, связанные с провидением общественных собраний. В минувшую пятницу глава Минсельхоза Ирландии Дара Каллири, который также был гостем на мероприятии, ушел в отставку, его примеру последовал сенатор Джерри Баттимер. Позже в ирландской прессе появились сообщения о том, что до приезда в Клифден еврокомиссар совершил несколько частных поездок по стране, включая закрытое на карантин графство Килдэр.

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