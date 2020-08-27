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Пандемія: єврокомісар, який порушив карантинні норми через COVID-19, подасть у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Єврокомісар з торгівлі ірландець Філ Хоган подасть в середу у відставку через скандал з відвідуванням минулого тижня вечері за участю більше 80 гостей, яка порушує заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на офіційного представника Хогана, передає УНН.

Пандемія: єврокомісар, який порушив карантинні норми через COVID-19, подасть у відставку

19 серпня представник Ірландії в Єврокомісії був присутній на гала-вечері парламентського гольф-клубу, яка відбулася в містечку Кліфден на атлантичному узбережжі Ірландії. Захід порушував встановлені владою правила щодо допустимої кількості гостей і тривалості вечора.

Офіційний представник Хогана заявив, що єврокомісар не має наміру йти зі своєї посади, але “приносить вибачення за свою участь в заході, який порушив карантин”. У той же день ряд ірландських ЗМІ з посиланням на джерела в поліції повідомив, що до приїзду в Кліфден Хоган провів кілька днів в Ірландії, включаючи графство Кілдер, де в даний час діє суворий карантин, пов’язаний з локальними спалахами коронавірусної інфекції. Крім цього, Хоган був зупинений поліцією на території Кілдер за розмову по мобільному телефону під час керування автомобілем.

Один з лідерів правлячої в Ірландії коаліції Еймон Райан заявив в середу в інтерв’ю телеканалу RTE, що уряд “втратив довіру” до свого представника в ЄК через “його запізнілу і недостатню реакцію” на звинувачення в порушенні правил карантину. В ефірі тієї ж компанії міністр охорони здоров’я Ірландії Стефен Доннеллі вказав на безперечні порушення Хоганом діючих в Ірландії обмежень на пересування і проведення масових заходів і закликав його оцінити можливість збереження за собою посади єврокомісара. У той же день прем’єр-міністр країни Міхол Мартін заявив в інтерв’ю RTE, що уряд не обговорював з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен можливу відставку Хогана, але прийме будь-яке рішення Брюсселя з цього приводу.

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