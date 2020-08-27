Пандемия: еврокомиссар, нарушившие карантинные нормы из-за COVID-19, подаст в отставку

19 августа представитель Ирландии в Еврокомиссии присутствовал на гала-ужине парламентского гольф-клуба, состоявшемся в городке Клифден на атлантическом побережье Ирландии. Мероприятие нарушало установленные властями правила в отношении допустимого количества гостей и продолжительности вечера.

Официальный представитель Хогана заявил, что еврокомиссар не намерен уходить со своего поста, но “приносит извинения за свое участие в мероприятии, нарушившем карантин”. В тот же день ряд ирландских СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщил, что до приезда в Клифден Хоган провел несколько дней в Ирландии, включая графство Килдэр, где в настоящее время действует строгий карантин, связанный с локальными вспышками коронавирусной инфекции. Кроме этого, Хоган был остановлен полицией на территории Килдэр за разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем.

Один из лидеров правящей в Ирландии коалиции Эймон Райан заявил в среду в интервью телеканалу RTE, что правительство “потеряло доверие” к своему представителю в ЕК по причине “его запоздалой и недостаточной реакции” на обвинения в нарушении правил карантина. В эфире той же компании министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли указал на бесспорные нарушения Хоганом действующих в Ирландии ограничений на передвижения и проведение массовых мероприятий и призвал его оценить возможность сохранения за собой должности еврокомиссара. В тот же день премьер-министр страны Михол Мартин заявил в интервью RTE, что правительство не обсуждало с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможную отставку Хогана, но примет любое решение Брюсселя на этот счет.