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Пандемія: прем'єр Ірландії підтримав відставку єврокомісара, який порушив карантинні норми

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Рішення єврокомісара з торгівлі Філа Хогана про відставку є вірним кроком у світлі подій минулого тижня. Про це повідомив в офіційній заяві, поширеній в середу, глава уряду Ірландії Міхол Мартін, пише УНН з посиланням на видання The Irish Times.

Пандемія: прем'єр Ірландії підтримав відставку єврокомісара, який порушив карантинні норми

Раніше в середу представник Ірландії в Єврокомісії, який курирує питання торгівлі, оголосив про своє рішення залишити посаду. Хоган пояснив, що суперечності, які виникли в результаті його недавньої приватної поїздки в Ірландію в умовах карантинних обмежень “поставили б під сумнів його роботу на європейському посту в майбутні місяці”.

“Ми розуміємо, що це було складним персональним рішенням, однак вважаємо, його вірним кроком у світлі подій минулого тижня”, — вказав в заяві прем’єр Ірландії та зазначив відмінну роботу Хогана “на службі інтересів Ірландії і Європи”. Мартін додав також, що відповідальність за дотримання правил карантину стосується всіх громадян без винятку.

Хоган став фігурантом великого скандалу, який отримав в ірландській пресі назву “Гольфгейт”. Єврокомісар взяв участь в гала-вечері парламентського гольф-клубу, який відбувся 19 серпня в містечку Кліфден в Ірландії. Захід, в якому взяла участь 81 особа, грубо порушив правила карантину, пов’язані з проведенням громадських зібрань. У минулу п’ятницю глава Мінсільгоспу Ірландії Дара Каллірі, який також був гостем на заході, пішов у відставку, його приклад наслідував сенатор Джеррі Баттімер. Пізніше в ірландській пресі з’явилися повідомлення про те, що до приїзду в Кліфден єврокомісар зробив декілька приватних поїздок по країні, включаючи закрите на карантин графство Кілдер.

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