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Пандемия: на Кипре все люди, прибывающие из Британии - должны самоизолироваться на две недели

Киев • УНН

 • 10526 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Республика Кипр вводит с вечера понедельника обязательный двухнедельный карантин для авиапассажиров, прилетающих на остров из аэропортов Великобритании, в связи с выявлением там более заразного штамма коронавируса. Об этом сообщило вечером в воскресенье кипрское правительство, пишет УНН со ссылкой на издание Politis.

Пандемия: на Кипре все люди, прибывающие из Британии - должны самоизолироваться на две недели

В сообщении говорится, что “после обнаружения нового штамма вируса SARS-CoV-2 в Соединенном Королевстве... пассажиры, прибывающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса из аэропортов Великобритании, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней или же 10-дневного периода при условии, если они пройдут молекулярный тест с отрицательным результатом”. Если в период самоизоляции у прилетевшего из Великобритании станут проявляться симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, то он должен обратиться к врачу.

“Постановление вступит в силу с завтрашнего дня, 21 декабря 2020 года, в 18:00”, — говорится в сообщении властей.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — на Кипре 17 476 случаев заболевания, 89 человек погибли.

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