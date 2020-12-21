Пандемія: на Кіпрі усі люди, які прибуватимуть з Британії - повинні самоізолюватися на два тижні

У повідомленні говориться, що “після виявлення нового штаму вірусу SARS-CoV-2 в Сполученому Королівстві... пасажири, що прибувають в аеропорти Ларнаки і Пафосу з аеропортів Великої Британії, повинні залишатися на самоізоляції протягом 14 днів або ж 10-денного періоду за умови, якщо вони пройдуть молекулярний тест з негативним результатом”. Якщо в період самоізоляції у того, хто прилетів з Великої Британії стануть проявлятися симптоми захворювання, яке викликається коронавірусом, то він повинен звернутися до лікаря.

“Постанова набуде чинності із завтрашнього дня, 21 грудня 2020 року, о 18:00”, — йдеться в повідомленні влади.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — на Кіпрі 17 476 випадків захворювання, 89 осіб загинули.