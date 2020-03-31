Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 8 189 человек, более 94 тысяч - больны

КИЕВ. 31 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 849 человек, в общем погибли более 8,1 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.