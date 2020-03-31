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Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 8 189 человек, более 94 тысяч - больны

Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Испании умерли уже 8 189 человек, более 94 тысяч - больны

Киев  •  УНН

 • 19363 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 849 человек, в общем погибли более 8,1 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигло более 94 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 9 222 новых случая инфицирования.

С начала эпидемии умерли 8 189 человек (в том числе за сутки — 849), а 19 259 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 5 607 человек.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (27,5 тысяч человек) и Каталония (18,7 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (34 случая) и Мелилья.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 31 марта:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo:

Confirmados 94.417
En UCI 5.607
Fallecidos 8.189
Curados 19.259

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Спецбольница для больных COVID-19 в Мадриде:

Ситуация в Барселоне:

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