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Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 8 189 осіб, понад 94 тисячі - хворі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 849 осіб, загалом загинули понад 8,1 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 94 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 9 222 нових випадки інфікування.

З початку епідемії померли 8 189 людей (в тому числі за добу — 849), а 19 259 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5 607 осіб.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (27,5 тисяч осіб) і Каталонія (18,7 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (34 випадки) і Мелілья.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 31 березня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo:

Confirmados 94.417
En UCI 5.607
Fallecidos 8.189
Curados 19.259

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 31, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Спецлікарня для хворих COVID-19 у Мадриді:

Ситуація у Барселоні:

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