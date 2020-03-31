Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 8 189 осіб, понад 94 тисячі - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 849 осіб, загалом загинули понад 8,1 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 94 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 9 222 нових випадки інфікування.
З початку епідемії померли 8 189 людей (в тому числі за добу — 849), а 19 259 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5 607 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (27,5 тисяч осіб) і Каталонія (18,7 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (34 випадки) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 31 березня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 31 de marzo:
Confirmados 94.417
En UCI 5.607
Fallecidos 8.189
Curados 19.259
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/mir7jEvu8R
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спецлікарня для хворих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у Барселоні: