Пандемия коронавируса: в РФ инфицированный COVID-19 послушник Троице-Сергиевой Лавры покончил с собой

После постановки диагноза COVID-19 Пелипенко госпитализировали в 119-ю больницу Федерального медико-биологического агентства. В ночь на 24 апреля он выбил окно на первом этаже больницы, вышел на улицу и совершил попытку суицида перед храмом на территории медучреждения.

В СМИ сообщалось, что Пелипенко поджег себя. Протоиерей РПЦ Леонид Калинин рассказал радиостанции “Говорит Москва”, что послушника госпитализировали с ожогами 90% тела. Пелипенко поместили в реанимацию, медикам не удалось его спасти, он умер 26 апреля.

“Предположительно, причиной действий Д. Пелипенко стало наличие душевной болезни, что подтверждается его лечением в психиатрической больнице за два года до поступления в обитель. О наличии психического заболевания не было известно братии Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры”, — заявили в лавре.

Отметим, что в РФ на данный момент зафиксированно 93 558 случаев COVID-19, из них 867 летальных.