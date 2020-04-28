Пандемія коронавірусу: в РФ інфікований COVID-19 послушник Троїце-Сергієвої Лаври наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Послушник московського подвір’я Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко, у якого виявили COVID-19, помер після спроби самогубства. Про це повідомляється на сайті подвір’я, пише УНН.
Після постановки діагнозу COVID-19 Пелипенко госпіталізували в 119-ту лікарню Федерального медико-біологічного агентства. У ніч на 24 квітня він вибив вікно на першому поверсі лікарні, вийшов на вулицю і зробив спробу суїциду перед храмом на території медустанови.
У ЗМІ повідомлялося, що Пелипенко підпалив себе. Протоієрей РПЦ Леонід Калінін розповів радіостанції “Говорить Москва”, що послушника госпіталізували з опіками 90% тіла. Пелипенко помістили в реанімацію, медикам не вдалося його врятувати, він помер 26 квітня.
“Імовірно, причиною дій Д. Пелипенко стала наявність душевної хвороби, що підтверджується його лікуванням у психіатричній лікарні за два роки до вступу в обитель. Про наявність психічного захворювання не було відомо братії Подвір’я Свято-Троїцької Сергієвої Лаври”, — заявили в лаврі.
Відзначимо, що в РФ на даний момент зафіксовано 93 558 випадків COVID-19, з них 867 летальних.