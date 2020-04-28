Пандемія коронавірусу: за кількістю інфікованих COVID-19 РФ обійшла Іран, 867 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 6 411 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 83 регіонах, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні приріст склав 6 198 осіб. Загальна кількість інфікованих досягла 93 558. За кількістю інфікованих Росія обігнала Іран і піднялася на восьме місце серед усіх країн світу.
“За останню добу в Росії підтверджені 6 411 випадків нової коронавірусної інфекції в 83 регіонах, з них 2 609 (40,7%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1 110 осіб. Всього в країні зареєстровані 93 558 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 8 456 осіб”, — зазначено в повідомленні.
Також за добу зафіксовано 72 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померло 867 осіб.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 28 квітня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 3,13 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 119,8 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 28.04.2020 залишаються 192 тис. 728 осіб”, — додали в штабі.