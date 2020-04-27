Пандемія коронавірусу: РФ обійшла Китай за кількістю випадків COVID-19, загалом 794 людини - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 6 198 нових випадків захворювання коронавірусом у 84 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з COVID-19, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.
Напередодні кількість інфікованих збільшилася на 6 361. Всього зареєстровано 87 147 випадків захворювання.
“За останню добу в Росії підтверджено 6 198 випадків нової коронавірусної інфекції в 84 регіонах, з них 2 693 (43,4%) виявлені активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 579 осіб. Всього в країні зареєстровано 87 147 хворих в 85 регіонах, а кількість пацієнтів, що одужали збільшилася до 7 346 осіб”, — зазначено в повідомленні.
Також за добу зафіксовано 50 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 794 людини.
Статистика COVID-19 в РФ за станом на 25 квітня.
Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:
“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 3 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 139,1 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 27.04.2020 залишаються 183 тис. 577 осіб”, — додали в штабі.