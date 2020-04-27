Пандемія коронавірусу: РФ обійшла Китай за кількістю випадків COVID-19, загалом 794 людини - померли

КИЇВ. 27 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 6 198 нових випадків захворювання коронавірусом у 84 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з COVID-19, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.