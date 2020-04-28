Пандемия коронавируса: по количеству инфицированных COVID-19 РФ обошла Иран, 867 человек - умерли

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 6 411 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 6 198 человек. Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира.

“За последние сутки в России подтверждены 6 411 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2 609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 110 человек. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 456 человек”, — указано в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 72 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 28 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28.04.2020 остаются 192 тыс. 728 человек”, — добавили в штабе.

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