Пандемия коронавируса: по количеству инфицированных COVID-19 РФ обошла Иран, 867 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 6 411 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 83 регионах, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 6 198 человек. Общее число заразившихся достигло 93 558. По количеству зараженных Россия обогнала Иран и поднялась на восьмое место среди всех стран мира.
“За последние сутки в России подтверждены 6 411 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2 609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1 110 человек. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 456 человек”, — указано в сообщении.
Также за сутки зафиксировано 72 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.
Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 28 апреля.
Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:
“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28.04.2020 остаются 192 тыс. 728 человек”, — добавили в штабе.