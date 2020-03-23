Пандемия коронавируса: в Мюнхене задержали мужчину, облизавшего в метро поручни и эскалатор
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Немецкая полиция задержала 33-летнего жителя Мюнхена, которого подозревают в распространении коронавирусной инфекции. Мужчина облизал в городском метро автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Мужчина, утверждающий, что он заражен коронавирусом, облизал автоматы и поручни в метро и затем выложил видео в соцсети”, — пишут в издании.
Так, личность задержанного была установлена на основании жалобы.
В данный момент полиция выясняет, действительно ли задержанный заражен и мог ли он своими действиями нанести вред здоровью других граждан.
Сообщается, что всего в Германии, по последним данным, насчитывается более 26 тысяч зараженных коронавирусом, в то время как жертвами вируса стали 111 человек.
Напомним, что количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек.