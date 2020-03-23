Пандемия коронавируса: в Мюнхене задержали мужчину, облизавшего в метро поручни и эскалатор

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102405 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107258 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106076 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115041 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101277 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105637 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106719 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130472 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: в Мюнхене задержали мужчину, облизавшего в метро поручни и эскалатор

Пандемия коронавируса: в Мюнхене задержали мужчину, облизавшего в метро поручни и эскалатор

Киев  •  УНН

 • 16884 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Немецкая полиция задержала 33-летнего жителя Мюнхена, которого подозревают в распространении коронавирусной инфекции. Мужчина облизал в городском метро автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мужчина, утверждающий, что он заражен коронавирусом, облизал автоматы и поручни в метро и затем выложил видео в соцсети”, — пишут в издании.

Так, личность задержанного была установлена на основании жалобы.

В данный момент полиция выясняет, действительно ли задержанный заражен и мог ли он своими действиями нанести вред здоровью других граждан.

Сообщается, что всего в Германии, по последним данным, насчитывается более 26 тысяч зараженных коронавирусом, в то время как жертвами вируса стали 111 человек.

Напомним, что количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек.

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