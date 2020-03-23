Количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 5:45 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 14641 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 5476 человек. В Китае - 3153 человека за все время эпидемии.
Всего в мире 336000 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98333 человека.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (59138), США вышли на третье место включая Китай (33276), Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).
Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.