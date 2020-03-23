Количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100284 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103428 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105479 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104472 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113114 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100799 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105273 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106648 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 109181 просмотра
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Количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 14 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 20638 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на 5:45 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 14641 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 5476 человек. В Китае - 3153 человека за все время эпидемии.

Всего в мире 336000 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98333 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (59138), США вышли на третье место включая Китай (33276), Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).

Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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