Пандемія коронавірусу: у Мюнхені затримали чоловіка, який облизав у метро поручні та ескалатор
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Німецька поліція затримала 33-річного жителя Мюнхена, якого підозрюють у поширенні коронавірусної інфекції. Чоловік облизав в міському метро автомати з продажу квитків, стаціонарні поручні і рухомі поручні ескалатора. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Чоловік, який стверджує, що він заражений коронавірусом, облизав автомати і поручні в метро, а потім виклав відео в соцмережі", - пишуть у виданні.
Так, особистість затриманого була встановлена на підставі скарги.
У даний момент поліція з'ясовує, чи дійсно затриманий заражений і чи міг він своїми діями завдати шкоди здоров'ю інших громадян.
Повідомляється, що всього в Німеччині, за останніми даними, налічується понад 26 тисяч заражених коронавірусом, у той час як жертвами вірусу стали 111 людей.
Нагадаємо, що кількість смертей від коронавірусу в світі перевищило 14 тисяч осіб.