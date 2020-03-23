Пандемія коронавірусу: у Мюнхені затримали чоловіка, який облизав у метро поручні та ескалатор

КИЇВ. 23 березня. УНН. Німецька поліція затримала 33-річного жителя Мюнхена, якого підозрюють у поширенні коронавірусної інфекції. Чоловік облизав в міському метро автомати з продажу квитків, стаціонарні поручні і рухомі поручні ескалатора. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.